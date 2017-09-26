Департамент киберполиции и lifecell запустили систему экстренного оповещения компаний в случае кибератак

Компания lifecell передала на безоплатной основе департаменту киберполиции систему собственной разработки для экстренного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency Notification System (ENS) в ходе пресс-конференции во вторник, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"ENS позволяет локализировать киберугрозу и избежать распространения. В период тестирования системы работниками киберполиции уже удалось избежать киберугрозы в одной из корпораций. Сотрудники, получившие оповещение, в течение пяти минут смогли распространить информацию об угрозе среди своих коллег", - сообщил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк в ходе пресс-конференции.

Вне зависимости от того, где находится сотрудник, на мобильный телефон приходит сообщение об угрозе. За три минуты удается проинформировать более тысячи человек, пояснил руководитель департамента корпоративной безопасности lifecell Андрей Некрутов.

Департамент киберполиции и lifecell также подписали меморандум о сотрудничестве.

Как уточнил С.Демедюк, в базе киберполиции находится 560 субъектов государственного и частного сектора, треть из которых уже дала согласие работать через такую систему. Он также отметил, что среди государственного сектора 15 компаний дали согласие и предоставили информацию для работы через систему.

"Однако сообщения будет приходить не всем, так как могут содержать информацию для служебного пользования", - уточнил он.

К системе смогут присоединиться и частные клиенты. Для этого им придется предоставить некоторые персональные данные. "Можно выбирать каналы по приоритетности - через смс-информирование, телефонную связь или электронную почту. На протяжении трех минут сотрудники получают информацию", - сказал А.Некрутов.

"Недавние киберинциденты показали, что оперативное реагирование - первый оперативный способ избежания таких угроз", - отметил С.Демидюк.

На сайте киберполиции будет размещена форма, через которую можно подключиться к системе. Однако система будет доступна только для тех, кто использует статичный IP-адрес.

"Система будет иметь и коммерческую составляющую. К ней смогут подключиться также семьи, отдельные граждане для оповещения не только в случае кибератаки, но и других чрезвычайных ситуаций", - отметил главный исполнительный директор lifecell Имет Языджи.