НБУ допускает пересмотр прогноза роста ВВП в 2017г – замглавы центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) допускает улучшение прогноза роста валового внутреннего продукта в 2017 году во время очередного пересмотра макропроказателей в конце октября.

"Мы видим, что в этом году мы несколько консервативно оценили влияние блокады на рост ВВП. Данные за второй квартал и некоторые показатели за третий свидетельствуют, что ситуация лучше, чем мы ожидали… Поэтому мы видим, что уже к концу 2017 года экономика может вырасти больше, чем мы ожидали", - сказал заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, быстро, в частности, восстановились металлургические предприятия после разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. Это восстановление также поддерживается активным внешним спросом.

Помимо этого, замклавы правления НБУ отметил оптимистичную статистику по сельскохозяйственному сектору. "Хотя сбор урожая и отстает от показателей прошлого года, наши ожидания были еще хуже, поскольку погодные условия оказались в этом году неблагоприятными", - сказал Д.Сологуб.

По его данным новый макроэкономический прогноз будет презентован в кратком формате на монетарном брифинге 26 октября. Через неделю после брифинга будет обнародован новый инфляционный отчет, в котором новый прогноз будет представлен в широком формате.

Полный текст блиц-интервью Д.Сологуба будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"