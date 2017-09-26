В настоящее время отсутствуют основания для повышения учетной ставки – замглавы НБУ

Фундаментальное давление на цены остается умеренным, поэтому в настоящее время отсутствуют основания для повышения учетной ставки, считает заместитель главы правления Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Мы видим, что базовая инфляция остается относительно стабильной… Это говорит, что фундаментальное давление на цены является умеренным… То есть, пока нет оснований для повышения учетной ставки", - сказал он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замглавы НБУ объяснил, что наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции связано с ростом цен на четыре товарные группы: табак, овощи, мясо и молочные продукты. При этом их подорожание обусловлено временными факторами – погода, проблемы с дистрибуцией, повышение акцизов и рост экспорта мясомолочных продуктов.

"Практика и теория инфляционного таргетирования говорят о том, что центральный банк должен реагировать на фундаментальные факторы - изменение инфляционных ожиданий, спроса в экономике и так далее", - отметил Д.Сологуб.

Отсутствие фундаментального давления, по его словам, подтверждают также опросы НБУ населения, банкиров, бизнеса и профессиональных аналитиков.

"Согласно последним опросам ожидания относительно инфляции находились в диапазоне от 7% до 11%, во всех четырех группах. То есть они достаточно близко к ожиданиям НБУ", - констатировал он.

Помимо этого, добавил замглавы НБУ, в ближайшее время ожидается некоторое замедление темпов роста цен и если ситуация будет улучшаться Нацбанк готов и далее смягчать политику.

Как сообщалось, Нацбанк Украины в середине сентября ухудшил прогноз инфляции на 2017 год. В то же время центробанк пока не называет новый прогноз роста потребительских цен в текущем году, он будет обнародован в конце октября.

Полный текст блиц-интервью Д.Сологуба будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"