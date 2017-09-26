Компания Dragon Capital приобрела ТРК "Радио-Эра"

Инвесткомпания Dragon Capital завершила сделку по приобретению телерадиокомпании ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра".

Согласно пресс-релизу ИК, радиостанция станет еще одним важным активом в структуре медиа-собственности Dragon Capital, которая уже владеет общественно-политическим журналом "Новое время" и одноименным информационным интернет-порталом.

Сумма сделки в пресс-релизе не оглашается.

Пресс-служба отмечает, что курировать все медиа в портфеле Dragon Capital продолжит главный редактор журнала и сайта "Новое Время" Виталий Сыч. Руководителем проекта "Радио-Эра FM" станет Валерий Калныш, который ранее возглавлял газету "Коммерсант-Украина", радио "Вести", а также интернет-портал "РБК-Украина".

"Мы рады, что медиа-портфель компании пополнился старейшей разговорной радиостанцией страны с богатой историей, и пока не планируем революционных изменений на радиостанции", – заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Компания также отмечает, что в ближайшее время новый собственник станции планирует увеличить инвестиции в техническое оснащение "Радио-Эра FM".

"Мы уверены, что радийный опыт коллектива "Эры", с одной стороны, и digital-опыт и журналистская практика редакции "Новое Время" с другой, дадут значительный синергетический эффект", - отметил В.Сыч.

Собственники "Радио-Эра" пояснили свое решение системным наступлением на свободу слова со стороны власти, которое, согласно заявлению ТРК во вторник, выражается в постоянных угрозах журналистам, необоснованных проверках, закрытии радио "Вести", давлении на ряд телеканалов и запрете социальных сетей.

По мнению ТРК, новый инвестор с американскими корнями сможет обеспечить защиту права на независимую и профессиональную журналистику и сохранить основные ценности и принципы СМИ, сформированные за 18 лет работы.

"Концепция развития нашего холдинга предполагает переход к инфотейнменту, подразумевающему большую долю развлекательности в программах. В то же время информационное наполнение от этого только выиграет: мы расширим круг тем для освещения", – говорится в заявлении "Радио-Эра".

ООО "ТРК "Радио-Эра" было зарегистрировано в 1998 году. Его уставный капитал составляет 300 тыс. грн. Конечным бенефициаром ТРК до покупки являлось физлицо-резидент Антон Симоненко.

ООО в 2016 году сократило выручку на 28,9% – до 13,15 млн грн, получив чистый убыток 1,74 млн грн, тогда как 2015 год компания завершила с чистой прибылью 3,63 млн грн.

Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.