Розничные цены на АЗС увеличились из-за роста европейских котировок и изменения курса евро – эксперт

Розничные цены на топливо в украинских сетях АЗС в сентябре увеличились из-за роста европейских котировок и изменения курса евро, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

"Основных факторов роста цен на топливо в сентябре два - валютный и ресурсный. Курс евро за последние два месяца вырос на 1 грн. Не так существенно, но также вырос курс доллара – с 25,8 до 26,2/$. За евро в частности трейдеры приобретаю топливо в Беларуси, на долю которой приходится до 50% поставок бензина и ДТ в Украину. В евро также установлен акцизный сбор. Влияние валютного фактора можно оценить в пределах 60 коп./литр", - сказал он.

С.Куюн отметил, что, все же, основной вклад в рост цен внесли европейские котировки.

"За последние два месяца по бензину и ДТ они выросли на 50-60 $/тонна, что добавило себестоимости нефтепродуктов около 1,2 грн/литр", - уточнил эксперт.

По его данным, в ближайшее время цены в "премиальных сетях" будут стабильными, а сети эконом-класса поднимут ценники в пределах 50 коп./литр.

"На данный момент потенциал роста уже реализовали крупные "премиальные" сети, в которых цена нефтепродуктов выросла в сентябре на 1,5 грн/литр. Сети эконом-сегмента подняли ценники на 1 грн/л. В среднем по рынку рост составил 1 грн/литр. По нашим прогнозам, в сетях эконом-сегмента ожидается коррекция в пределах 50 коп./литр. После этого цены на бензин А-95 стабилизируются в коридоре 25,0-28 грн/литр, ДТ – 22-25 грн/литр. Стабилизации цен также будет способствовать охлаждение европейских котировок, наблюдаемое в течение последней недели", - подытожил директор "А-95".