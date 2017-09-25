Экономика

19:24 25.09.2017

В "Укринмаше" опровергли обвинения Amnesty International в незаконных поставках стрелкового и артвооружения Южному Судану через ОАЭ

В госфирме "Укринмаш" опровергли озвученные международной правозащитной организацией Amnesty International обвинения в незаконных поставках стрелкового и артвооружения Южному Судану через ОАЭ в рамках подписанного в 2014 году контракта.

"Упомянутый в докладе, подписанный предыдущим руководством госфирмы контракт, не был реализован по причине отсутствия необходимого разрешения Госслужбы экспортного контроля Украины", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник гендиректор "Укринмаша" Сергей Слюсаренко.

При этом он добавил: "Несмотря на отсутствие официального эмбарго на поставки вооружений Южному Судану, Украина не осуществляет ВТС с Южным Суданом с учетом рекомендаций ряда международных организаций".

Государственная хозрасчетная внешнеторговая инвестиционная фирма (ГХВИФ) "Укринмаш" - один из ведущих украинских спецэкспортеров - работает на международном рынке вооружений с 1991 года. С 2010 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В понедельник Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждается, что украинская госфирма "Укринмаш", в нарушение Международного договора о торговле оружием, в 2014 году подписала с ОАЭ контракт объемом порядка $170 млн на поставку Южному Судану артиллерийского и стрелкового оружия: пулеметов, минометов, РПГ и боеприпасов.

Это уже не первое подобное обвинение Amnesty International в адрес Украины: в 2012 году правозащитная организация утверждала, что Украина в 2007-2009 годах незаконно поставляла Южному Судану через Кению танки.

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