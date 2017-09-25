Экономика

17:36 25.09.2017

"Нафтогаз" за 8 мес.-2017 увеличил закупки газа на 28,9% к 8 мес.-2016, в т.ч. импорт на 83%

НАК "Нафтогаз Украины" за январь-август 2017 года закупила 15,6 млрд куб. м природного газа, что на 3,5 млрд куб. м, или 29,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении компании в понедельник.

Согласно ему, импорт с европейского рынка вырос на 2,9 млрд куб. м, или на 83% – до 6,4 млрд куб. м газа.

"В этом году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков. Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа", – отметила НАК, не уточняя конкретных компаний.

Почти весь этот газ был получен со словацкого направления, тогда как поставки с венгерского направления составили всего 0,1 млрд куб. м.

Компания напомнила, что поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы импортного газа поступали с европейского направления.

В структуре закупленных объемов газа в текущем году доля импорта составила 41%, газа, закупленного у ПАО "Укргазвыдобування" – 59%. "Нафтогаз" сообщил, что увеличил закупки у своей дочерней компании на 7,% – с 8,6 млрд куб. м до 9,2 млрд куб. м.

НАК уточнила, что закупает у "Укргазвыдобування" весь товарный газ (кроме объемов производственно-технологических затрат и используемых для обеспечения собственных нужд, связанных с добычей, подготовкой к транспортировке и транспортировкой газа, а также используемых для производства сжиженного природного газа и стабильного бензина). Этот газ используется его для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для производства горячей воды для населения и религиозных организаций.

Согласно представленным данным, в целом импорт газа в Украину в январе-августе 2017 года вырос к аналогичному период прошлого года на 95,8% – с 4,8 млрд куб. м до 9,4 млрд куб. м, в том числе со словацкого направления – с 4 млрд куб. м до 7,1 млрд куб. м, с венгерского – с 0,3 млрд куб. м до 1,5 млрд куб. м и с польского – с 0,5 млрд куб. м до 0,8 млрд куб. м.

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