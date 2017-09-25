Экономика

15:58 25.09.2017

"Укрнафта" выставит на биржевые торги 28 сентября 6,5 тыс. тонн сжиженного газа и 58,1 тыс. тонн нефти

ПАО "Укрнафта" выставит на торги 28 сентября на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" (УМВБ) 6,48 тыс. тонн сжиженного газа и 58,11 тыс. тонн нефти, сообщается на сайте биржи.

Стартовая стоимость сжиженного газа – от 18 тыс. 119,7 грн до 18 тыс. 189,9 грн за тонну, нефти – 13 тыс. 228,6 грн за тонну (все - с НДС).

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Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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Интерфакс-Украина
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