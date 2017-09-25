Украина в августе нарастила использование газа на 16,6%

Украина в августе 2017 года нарастила использование природного газа на 16,6% - до 1 млрд 320 млн куб. м, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В отчетном периоде использование каменного угля уменьшилось на 11,7% - до 3 млн 926,5 тыс. тонн, тяжелых топочных мазутов – на 50,1%, до 22 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в январе-июле 2017 года импортировала 7 млрд 796,96 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 776,223 млн.