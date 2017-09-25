Экономика

13:31 25.09.2017

"Турбоатом" в 2017-2018гг поставит "Укргидроэнерго" оборудование на 92 млн грн

ЧАО "Укргидроэнерго" заключило контракт с ПАО "Турбоатом" (Харьков) на модернизацию, поставку и монтаж оборудования стоимостью 92 млн грн.

Согласно пресс-релизу "Укргидроэнерго" в понедельник, "Турбоатом" выполнит модернизацию гидротурбинного оборудования с заменой вала турбины, камеры рабочего колеса, вспомогательных систем технологической автоматики, а также примет участие в вводе в эксплуатацию гидроагрегата станционный №1 на филиале "Каховская ГЭС".

Реализация контракта запланирована на 2017-2018 годы.

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В пресс-релизе напоминается, что "Турбоатом" спроектировал, изготовил и поставил на ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" 99 гидротурбин, в том числе три самые мощные в Европе насос-турбины мощностью 410,23 МВт для гидроагрегатов №1-№3 Днестровской ГАЭС.

"С целью продления эксплуатационного ресурса на 30-40 лет, повышения мощности и производства электроэнергии и надежности в работе, "Укргидроэнерго" продолжает сотрудничать с "Турбоатомом", реализуя проекты реконструкции турбин гидроэлектростанций Днепровского и Днестровского каскадов", - цитирует пресс-служба ЧАО "Укргидроэнерго" генерального директора Игоря Сироту.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт (8,6% всей генерирующей мощности ОЭС Украины). Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Государство владеет более 75% акций ПАО.

В январе-июне 2017 года предприятие получило чистую прибыль в размере 372,37 млн грн, что на 13,5% меньше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый доход ПАО сохранился почти на уровне января-июня прошлого года, составив 1 млрд 053 млн грн.

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