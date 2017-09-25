Facebook отказался от изменения акционерной структуры, Цукерберг продаст акции на сумму до $13 млрд

Facebook Inc. неожиданно отказался от плана изменения акционерной структуры, целью которого было сохранение ее основателем и главным исполнительным директором Марком Цукербергом контроля над компанией даже при реализации им плана передачи своих акций на благотворительность.

На следующей неделе должны были начаться судебные слушания по иску, поданному к Facebook его акционерами, которые посчитали, что изменение акционерной структуры несет в себе "конфликт интересов", а также приведет к разводнению стоимости обыкновенных акций.

Адвокат Стюарт Грант из Grant & Eisenhofer, представлявший интересы акционеров, назвал решение Facebook "полной победой" акционеров, отметив, что иск, вероятно, будет отозван.

Тем временем, М.Цукерберг, состояние которого оценивается в $71 млрд, заявил в пятницу, что изменения структуры акционерного капитала более не требуется, поскольку акции Facebook существенно выросли в цене, и это позволит ему финансировать свою благотворительную организацию, как минимум, 20 лет, за счет продажи акций без потери контроля над компанией.

Стоимость акций Facebook подскочила в цене более чем на 50% с апреля 2016 года, когда руководство компании обнародовало план изменения структуры акционерного капитала за счет его разделения на три класса акций вместо двух.

М.Цукерберг признал, что этот план "не являлся идеальным решением" и был бы сложным в реализации.

"Думаю, сегодня у нас есть более хороший план", - написал он в посте на своей странице в Facebook.

М.Цукерберг намерен ускорить план продажи акций для привлечения средств в благотворительную организацию Chan Zuckerberg Initiative, созданную им совместно с супругой Присциллой Чан.

В настоящее время глава Facebook является владельцем порядка 59,7% голосующих акций компании, контролируя 86% акций класса "B", дающих акционерам в 10 раз больше прав голоса по сравнению с акциями класса "A". Каждая акция класса "B", продаваемая М.Цукербергом, автоматически конвертируется в бумагу класса "A", давая ее владельцу лишь один голос.

М.Цукерберг сообщил в пятницу, что намерен продать от 35 млн до 75 млн принадлежащих ему акций Facebook в следующие 18 месяцев, чтобы привлечь средства "для финансирования проектов в образовании, науке и правозащитной деятельности".

При текущей цене акций Facebook, М.Цукерберг привлечет от $6 млрд до $13 млрд за счет их продажи.

В конце 2015 года М.Цукерберг и его супруга сообщили, что намерены в течении жизни пожертвовать на благотворительность 99% своих акций Facebook.

За последнее время главе Facebook пришлось неоднократно столкнуться с критикой его управления глобальной социальной сетью, пишет газета The Wall Street Journal.

На прошлой неделе М.Цукерберг заявил, что предоставит Конгрессу детальную информацию о 3 тыс. рекламных объявлений, которые были оплачены связанными с Россией фирмами, в период президентских выборов в США. Ранее глава Facebook подвергся критике за то, что, по мнению законодателей, не был достаточно открытым в отношении данных об использовании платформы Facebook для влияния на год президентских выборов.