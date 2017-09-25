Экономика

12:34 25.09.2017

"Укрнафтобуриння" начало производство газового конденсата легких углеводородов

ЧАО "Укрнафтобуриння" начало производство газового конденсата легких углеводородов, сообщила пресс-служба компании.

"Укрнафтобуриння" объявляет о завершении реконструкции установки предварительной подготовки нефти и газа. В результате реконструкции компания начала производить новый для рынка продукт – газовый конденсат легких углеводородов. Продукт уже поступил в продажу и первые 50 тонн на днях были проданы на аукционе", - указано в сообщении.

Компания рассчитывает, что продукт будет пользоваться спросом среди предприятий, работающих в сфере переработки углеводородов, таких как Шебелинский, Качановский нефтеперерабатывающие заводы.

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Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

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