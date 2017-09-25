Группа Smart Energy заявляет о необоснованном давлении со стороны ГФС заявляет о неоправданном давлении на нее со стороны Государственной фискальной службы.

"Управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины усматривает признаки фиктивности у компаний группы, что по своей сути является абсурдным и надуманным, ведь компании группы суммарно по объемам добычи входят в пятерку крупнейших частных добытчиков нефтегазовой отрасли Украины, давно работают на рынке и имеют надежную репутацию. В 2016 году компании группы добыли 208,4 млн куб. м украинского газа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Smart Energy подчеркивает, что все компании группы работают с полным соблюдением законодательства и прозрачно.

Как сообщалось, "Смарт Энерджи" – управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

В нефтегазовое направление холдинга входит британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".