Украина готовит аргументацию необходимости снятия проекта рекомендации EASA об ограничении полетов над востоком Украины

Украина готовит свою аргументацию о нецелесообразности издания рекомендаций от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об ограничении полетов для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Я благодарен коллегам из Европейского Союза, которые вместо того чтобы поставить нас перед фактом, с нами в переговорном процессе. У меня был разговор по этому поводу с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильностям госпожой Бульц. Мы договорились, что на этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны, о том, что мы считаем такой бюллетень не соответствующим действительности", - сказал он в ходе брифинга в понедельник.

Министр отметил, что сейчас ожидается ответ ряда украинских ведомств и выразил надежду, что как только они будут получены, будут отправлены европейской стороне.

"В то же время угроза достаточно серьезна, поскольку хоть решение EASA будет иметь рекомендательный характер, мы понимаем, что много компаний будут к нему прислушиваться"- констатировал В.Омелян.

Он добавил, что украинской стороне непонятны основания для усиления любых мер безопасности, поскольку по имеющейся информации ухудшение ситуации не наблюдается.

"Наши европейские партнеры объясняют, что у них самих повысились требования к безопасности, и это стало причиной появления такого проекта бюллетеня. Но я надеюсь, что предоставленная украинской стороной аргументация будет достаточной для того, чтобы такой документ не был издан", - резюмировал В.Омелян.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в несколько аэропортов восточных областей Украины.

На сайте Кабмина 22 сентября появилась информация о том, что EASA подняла вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" из-за близости указанных аэропортов к зоне АТО.

Мининфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения EASA с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.

Харьковский горсовет 20 сентября сообщи, что обратился к премьер-министру с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над городом.

В документе отмечается, что по информации ООО "Нью Системс АМ", управляющей международным аэропортом "Харьков", в Госавиаслужбу Украины от EASA поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиадвижении в восточной части Украины, в частности, признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации (международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье").

"В случае принятия данного документа авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено, таким образом, Харьков окажется в авиационной изоляции. Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также существенно усложнятся деловые путешествия представителей локального бизнеса, что окажет серьезное отрицательное влияние на экономическое состояние центральной и восточной частей Украины. Последствиями принятия такого документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников", - отмечалось в обращении горсовета к В.Гройсману.