Экономика

08:54 23.09.2017

Нафтогаз продаст 59 из 62 своих автомобилей, в том числе автопарк Мерседесов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украины" продаст почти все свои автомобили, купленные ранее за средства полученные от должников прошлых лет, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" арендует в ДК "Газ Украины" 5 автомобилей Фольксваген, 37 автомобилей марки Шкода Octavia и Superb.

"Нафтогаз продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк Мерседесов. Для этого Нафтогаз подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета Министров Украины", – говорится в сообщении на сайте Компании в пятницу.

В информации уточняется, что ДК "Газ Украины" закупил автомобили за средства, которые удалось получить у коммерческих компаний-должников по долгам прошлых лет. Компания приобрела автомобили Шкода, собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сотрудничество с МВФ важнее для финустойчивости Украины, чем возврат на внешний долговой рынок

Банковская система Украины за 8 мес. получила прибыль

Гройсман рассказал о создании и финансировании системы поддержки национального экспорта

Налоговый долг "Укрнафты" возрос до 15,7 млрд грн - ГФС

Суд начал банкротство "УкрГаз-Энерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области 25-29 сентября будет работать мобильное подразделение Ощадбанка

Apple потеряла $43 млрд капитализации на этой неделе

Минфин отмечает существенный интерес нерезидентов к гривневым долговым госбумагам

НКЦБФР настаивает на консолидации бирж в Украине

Чиновники ЗАЭС оплачивали неправильные расчеты сейсмического воздействия на оборудование, что могло вызвать выход из строя энергоблоков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9552.html
РЕКЛАМА