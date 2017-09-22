Налоговый долг "Укрнафты" возрос до 15,7 млрд грн - ГФС

Налоговый долг ПАО "Укрнафта" возрос до 15,7 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

"15,7 млрд грн долга имеют предприятия системы "Укрнафта", - говорится в сообщении службы.

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Как сообщалось, по оценкам "Укрнафты" на 30 июня 2017 года ее налоговый долг составлял 13,2 млрд грн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.