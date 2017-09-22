Суд начал банкротство "УкрГаз-Энерго"

Хозяйственный суд Киева 6 сентября возбудил дело о банкротстве ЧАО "УкрГаз-Энерго" (Киев), сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Дело возбуждено по иску ПАО "Укртрансгаз", которое пытается взыскать с "УкрГаз-Энерго" 580,561 млн грн. Суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил распорядителем имущества "УкрГаз-Энерго" арбитражного управляющего Андрея Прядка.

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Как сообщалось, "УкрГаз-Энерго" создано в феврале 2006 года во исполнение российско-украинских договоренностей по организации схемы поставок газа в Украину, достигнутых в Москве 4 января 2006 года. "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo AG (Швейцария) тогда получили по 50% акций "УкрГаз-Энерго".

В начале 2008 года "Нафтогаз Украины" и "Газпром" договорились об изменении схемы поставок газа в Украину, исключив из нее "УкрГаз-Энерго".

В ноябре 2013 года "УкрГаз-Энерго" сообщило, что "Нафтогаз Украины" лишился своей 50%-ной доли в его уставном капитале. На сегодня, 50% акций "Укргаз-энерго" принадлежит кипрской Centragas Holding Ltd Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина.