Ярославский: Легализация игорного бизнеса поможет наполнить бюджет

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский выступает за легализацию игорного бизнеса и просит президента Украины Петра Порошенко поддержать соответствующие законодательные инициативы.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Борису Евгеньевичу (Ложкину, секретарю Национального инвестиционного совета - ИФ) и передать ему письмо для Петра Алексеевича Порошенко и попросить поддержать законодательную и инициативу, передать ему письмо для Петра Алексеевича Порошенко и попросить поддержать инициативу по игорному бизнесу, мы знаем, что она давно рассматривается в парламенте", - сказал А.Ярославский, выступая на IX "Международном экономическом форуме "Инвестиции. Инновации. Харьковские инициативы" в пятницу.

По его мнению, легализация игорного бизнеса принесет дополнительные поступления в бюджет. "Основная цель – вытащить деньги из тени, чтобы они не расходились по карманам коррупционеров и жулья всякого… Это (легализация - ИФ) и борьба с коррупцией, это и наполнение бюджета. Мы знаем, что в тени игорного бизнеса крутится порядка полумиллиарда долларов ежегодно, так необходимых для нашего государства", - сказал А.Ярославский.

Он также напомнил, что наличие казино было одним из обязательных требований при строительстве гостиницы Premier Palace Hotel Kharkiv к Евро-2012.

"Правительство, которое было раньше, обязало нас построить пятизвездочный отель и в нем обязательно расположить казино. Это было к Евро-2012. А теперь, когда я вложил порядка $12 млн, эти помещения простаивают", - сказал А.Ярославский.