"Центрэнерго" планирует реорганизоваться в частное АО

Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует реорганизоваться из публичного в частное акционерное общество.

Согласно опубликованной в прессе информации, вопрос о смене типа общества и его наименования внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров генкомпании, намеченного на 11 октября.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн, чистый доход – на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль – в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.

ТЭС "Центрэнерго" в 2016 году потребили 4,764 млн тонн угля. В частности, антрацитовой группы (АШ и П) – 2,235 млн тонн, газовой группы (Г и Д) – 2,528 млн тонн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.