Экономика

13:59 22.09.2017

Заявка на транзит ГТС Украины по словацкому направлению после завершения ремонта Nord Stream снизилась почти на 20%

Заявка на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины по словацкому направлению после завершения ремонта Nord Stream снизилась почти на 20%, свидетельствуют данные Eustream.

Так, если с момента выхода Nord Stream в ремонт 11 сентября и по 21 сентября среднесуточные поставки через ГИС "Велке Капушаны" составляли около 198 млн куб. м, то номинация на 22 сентября уменьшена до 162,2 млн куб. м.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, морской газопровод из России в Германию "Северный поток" завершил ежегодное плановое обслуживание и заработал вечером в четверг - на полдня раньше намеченных сроков. Труба должна была заработать в 7:00 кв пятницы, а в реальности ее перезапуск состоялся в 20:00 кв четверга.

Ремонт начался утром 11 сентября. В это время проводились планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции "Раделанд" (Radeland) газопровода OPAL.

Одновременно была увеличена транспортировка газа по магистралям "Ямал-Европа" и через Украину по ужгородскому коридору.

"Укртрансгаз" заявлял, что в дни ремонта Nord Stream "Газпром" не в полной мере удовлетворял заявки европейских потребителей, получающих газ через Украину. Однако главный получатель газа этого направления - итальянские рынок в лице газотраспортной компании Snam - не сообщил о каких-либо недопоставках российского газа в республику.

В следующий раз "Северный поток" остановится 17-31 июля 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минфин готовит предложения по снижению ренты для новых газовых скважин

Вступил в силу Порядок проведения тендера на 4G - НКРСИ

ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с оффшорными компаниями

ЕБРР призывает к скорейшему восстановлению работоспособности НС "Нафтогаза"

Гройсман обещает навести порядок в "Укрзализныце"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" планирует реорганизоваться в частное АО

НБУ намерен в октябре запустить пилотную версию кредитного реестра заемщиков

В следующем году расходы на культуру вырастут почти на 30%, на кино предусмотрено 500 млн грн

Кабмин объявил конкурс на главу ГИЯРУ и назначил его на 10 октября

ВБ и МВФ обеспокоены изменениями в проект пенсионной реформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА