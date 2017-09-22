Заявка на транзит ГТС Украины по словацкому направлению после завершения ремонта Nord Stream снизилась почти на 20%

Заявка на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины по словацкому направлению после завершения ремонта Nord Stream снизилась почти на 20%, свидетельствуют данные Eustream.

Так, если с момента выхода Nord Stream в ремонт 11 сентября и по 21 сентября среднесуточные поставки через ГИС "Велке Капушаны" составляли около 198 млн куб. м, то номинация на 22 сентября уменьшена до 162,2 млн куб. м.

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Как сообщалось, морской газопровод из России в Германию "Северный поток" завершил ежегодное плановое обслуживание и заработал вечером в четверг - на полдня раньше намеченных сроков. Труба должна была заработать в 7:00 кв пятницы, а в реальности ее перезапуск состоялся в 20:00 кв четверга.

Ремонт начался утром 11 сентября. В это время проводились планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции "Раделанд" (Radeland) газопровода OPAL.

Одновременно была увеличена транспортировка газа по магистралям "Ямал-Европа" и через Украину по ужгородскому коридору.

"Укртрансгаз" заявлял, что в дни ремонта Nord Stream "Газпром" не в полной мере удовлетворял заявки европейских потребителей, получающих газ через Украину. Однако главный получатель газа этого направления - итальянские рынок в лице газотраспортной компании Snam - не сообщил о каких-либо недопоставках российского газа в республику.

В следующий раз "Северный поток" остановится 17-31 июля 2018 года.