Вступил в силу Порядок проведения тендера на 4G - НКРСИ

Решение Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), об утверждении Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины вступило в силу 22 сентября, сообщается на сайте НКРСИ.

Согласно сообщению, соответствующее решение НКРСИ от 30 мая 2017 года опубликовано в Официальном вестнике Украины №74 от 22 сентября.

Решение согласовано Госрегуляторной службой, Антимонопольным комитетом Украины, администрацией Госспецсвязи и зарегистрировано в Минюсте 11 сентября.

Решение обеспечивает возможность проведения тендера на получение лицензий на внедрение системы мобильной связи четвертого поколения (4G).

Согласно сообщению, обновленный Порядок предусматривает проведение тендера с правом субъектов конверсии получить часть спектра по установленной Кабинетом министров цене.

"В условиях отсутствия в Украине свободных частот для внедрения новых технологий, закрепление в нормативно-правовой базе указанной нормы является гарантией предоставления операторам телекоммуникаций возможности обеспечить непрерывность предоставления услуг своим абонентам", - отмечено в сообщении НКРСИ.

Кроме того, упрощены условия выдачи лицензий на пользование радиочастотным ресурсом за счет исключения из лицензионных условий требования по представлению выкопировки с карты масштаба 1:200000 с нанесенными на нее местами установки заявленных радиоэлектронных средств.

НКРСИ констатирует, что регистрацией документа Минюстом завершена подготовка нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения 4G, и следующими шагами будет представление операторами телекоммуникаций заявлений о намерении освободить часть имеющегося у них спектра, определенного Кабмином для внедрения LTE-технологии, а также подготовка планов конверсии с экономическим обоснованием стоимости конверсии, которые должны быть утверждены НКРСИ.

Как сообщалось со ссылкой на главу НКРСИ Александра Животовского, первый конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи четвертого поколения будет проведен в ноябре-декабре 2017 года и будет касаться диапазона 2600 МГц.

Кабмин ранее одобрил все документы для проведения конкурса на 4G в диапазоне 2600 МГц, однако его проведение было нецелесообразно без решения проблемы конкурса в диапазоне 1800 МГц, в котором сейчас операторы предоставляют услуги 3G и в котором им гораздо дешевле и проще перейти на стандарты 4G.