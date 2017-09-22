ЕБРР призывает к скорейшему восстановлению работоспособности НС "Нафтогаза"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призывает украинские власти к скорейшему восстановлению работоспособности наблюдательного совета (НС) "Нафтогаза Украины".

"Мы разочарованы отставкой членов наблюдательного совета … Новых членов НС необходимо избрать очень-очень быстро. Мы видим, что номинационный комитет по отбору глав госкомпаний и членов набсоветов работает слишком медленно. В то же время функционирование набсовета "Нафтогаза" необходимо возобновить как можно скорее, реформы должны продолжаться", - сказал журналистам управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что как только полномочия подавших в отставку независимых членов НС будут прекращены, функции НС "Нафтогаза" придется исполнять правительству. "Кабинет министров Украины – это орган управления страной, а не компанией", - при этом отметил Ф.Малиж.

Управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу подчеркнул, что ключевым условием успешного формирования и дальнейшей работы НС "Нафтогаза" является активное продолжение реформ, в т. ч. принятие Кабмином необходимых решений, принятие Верховной Радой закона о распределении функций между правительством и набсоветами в подконтрольных государству АО.

Ф.Малиж также напомнил о важности налаживания диалога между всеми сторонами, в т. ч. для достижения консенсуса в вопросе стратегии дальнейшего развития "Нафтогаза".

По его словам, ЕБРР будет принимать решения о дальнейшем выделении кредитов "Нафтогаз Украины" с учетом продвижения в холдинге реформ и газовой отрасли страны в целом.

"Решения о предоставления нового финансирования, конечно, будут приниматься в зависимости от успеха в проведении реформ", - резюмировал он.

Как сообщалось, все независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку, объяснив свое решение политическим вмешательством и отставанием в проведении реформ.