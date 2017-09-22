Экономика

11:48 22.09.2017

Гройсман обещает навести порядок в "Укрзализныце"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает навести порядок в ПАО "Укрзализныця" и привлечь независимый объективный менеджмент.

"Наша задача сегодня - провести в этом и следующем году корпоратизацию, создать независимый наблюдательный совет для улучшения качества управления, провести незаангажированный конкурс для того, чтобы мы привлекли независимый, качественный, объективный менеджмент", - рассказал В.Гройсман в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он согласился с утверждением, что "десятилетиями "Укрзализныця" формировалась, как закрытое общество, объединение коррупционеров".

"Мы наведём порядок в "Укрзализныце", - заверил В.Гройсман.

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