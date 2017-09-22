Экономика

11:30 22.09.2017

ВБ и МВФ обеспокоены изменениями в проект пенсионной реформы

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе (№6614) изменениями во время его подготовки ко второму чтению, сообщила директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.

"Пересмотренный проект закона, представленный в начале этой недели, был изменен так, что вызывает значительное опасение как во ВБ, так и в МВФ", – сказала она на Украинском финансовом форуме, организованном инвестиционной группой ICU в Одессе 21-22 сентября.

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Интерфакс-Украина
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