Экономика

10:59 22.09.2017

Гройсман намерен инициировать увольнение главы АМКУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что намерен инициировать увольнение главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева, если будет выявлен сговор для прикрытия контрабанды на таможне.

"Украинская ГФС объявила тендер на проведение закупок таких сканеров… Так вдумайтесь: Антимонопольный комитет вчера или позавчера отменил этот тендер, это нельзя назвать по-другому, кроме как преступлением против государства, против поступлений в государственный бюджет, это преступление, которое прикрывает контрабанду в стране", - сказал премьер в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он заявил: "Я буду разбираться с Антимонопольным комитетом, если я увижу сговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в Украине, то я буду поднимать вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета со всеми его "прихлебателями".

Премьер уточнил, что речь идет о тендере по покупке сканеров для использования на таможне.

В.Гройсман подчеркнул, что контрабанду на таможне необходимо победить.

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