Экономика

20:19 21.09.2017

Кабмин вновь продлил на месяц испытательный срок руководителям Госгеонедр

Кабинет министров Украины продлило еще на месяц испытательные сроки первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Николая Фощия и заместителя главы этого ведомства Олега Кирилюка, который является исполняющим обязанности главы ведомства.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что соответствующие распоряжения правительство приняло на заседании 20 сентября.

Как сообщалось, решение о назначении Н.Фощия и О.Кирилюка на эти должности с трехмесячным испытательным сроком правительство приняло 18 мая, тогда же временно возложив обязанности главы Госгеонедр на О.Кирилюка. Однако прежнее руководство оспорило в суде эти решения, и Кабмину пришлось повторно принимать их 24 мая.

О.Кирилюк ранее возглавлял территориальное управление Госгорпромнадзора, а также управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области.

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