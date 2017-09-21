Экономика

19:16 21.09.2017

Порошенко: Инвесторы голосуют долларом за доверие к украинским реформам

Президент Украины Петр Порошенко расценивает успешное размещение украинских ценных бумаг на мировых рынках как экономическую поддержку реформ, проводимых официальным Киевом.

После встречи президентом США Дональдом Трамп в четверг в Нью-Йорке глава украинского государства отметил, что детально обсудил со своим американским коллегой экономическое сотрудничество между двумя государствами.

"Приятно отметить успех от первого размещения украинских суверенных бондов на мировых рынках, и тот высокий спрос, который был на украинские ценные бумаги. Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформам. И мне было приятно, что значительное количество из числа этих инвесторов были американские компании", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что организаторов размещения были такие компании как Goldman Suchs, JP Morgan.

"И это также форма доверия и уверенности в успешности украинских реформ – не только со стороны американской власти, но и со стороны американского бизнеса", - подчеркнул П.Порошенко.

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