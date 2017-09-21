Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов равна $7 млрд

Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шести дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, в связи с захватом РФ активов в Крыму с учетом "процентов" составляет около $7 млрд, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сумма - более $5 млрд. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около $7 млрд. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов. Сюда входят и производственные активы нашей дочерней компании "Чорноморнафтогаз", и принадлежащий "Нафтогазу" газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нафтогаза", - написал он на своей Facebook-странице.

Ю.Витренко подчеркнул, что подача иска вовсе не свидетельствует о признании Крыма территорией России. "Мы никоим образом не признаем, что Крым перестал быть частью государства Украины. Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Российская Федерация", - подытожил он.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, вынесение судом решения по этому делу ожидается до конца 2018 года.