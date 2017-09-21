Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016

Промышленное производство в Украине в августе 2017 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июле оно снизилось на 2,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2017 к августу-2016 увеличилось на 1,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в августе этого года промышленное производство выросло на 3%, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.

Согласно сообщению, в целом за восемь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам шести месяцев отставание составляло 0,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,9%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.