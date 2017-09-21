Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 8 мес. увеличились на 22,3%

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2017 года составила 3 млрд 239,6 млн грн, что на 22,3%, или на 542,8 млн грн выше показателя января-августа 2016 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в январе-августе 2017 года субсидии назначены 7 млн 29,1 тыс. семей, что составляет 99,2% от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними, и в 1,7 раза превышает показатель января-августа 2016 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в августе 2017 года увеличился на 8,4% по сравнению с августом 2016 года и составил 153,9 грн.

Согласно данным статведомства, в августе 2017 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 5,599 млн домохозяйств в Украине, что составляет 37,4% от общего количества домохозяйств в стране.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза, или на 3 млрд 358,7 млн грн выше показателя за 2015 год.