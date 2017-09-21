Акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов более 16 млрд грн

Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог, Днепропетровская обл.) приняли решение направить на выплату дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию.

Как сообщается в официальной информации компании в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в четверг, решение о выплате дивидендов приняло внеочередное общее собрание акционеров 5 сентября текущего года.

Кроме того, решением наблюдательного совета предприятия определена дата составления перечня акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 сентября текущего года.

Срок выплаты дивидендов - с 25 сентября 2017 года и на протяжении шести месяцев с даты принятия решения собранием акционеров о выплате дивидендов.