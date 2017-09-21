"ProZorro.Продажи" запускает голландские аукционы по продаже активов банков с истекающим сроком ликвидации

В ближайшие дни в систему электронных торгов "ProZorro.Продажи" введут первый лот для продажи по процедуре голландского аукциона, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В первую очередь, по голландской процедуре торгов на понижение цены МЭРТ планирует реализовывать активы банков, по которым срок ликвидации приближается к завершению, отмечено в сообщении ведомства.

"Использование голландской процедуры позволит гарантировано продать активы, которые долго не находят покупателя. И Фонд гарантирования (вкладов физических лиц – ИФ) сможет получить дополнительные средства для выплат вкладчикам", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

В ведомстве также уточнили, что голландские аукционы отличаются от классической модели тем, что аукцион длится на протяжении одних суток и при этом активы торгуются с понижением цены. В ходе торгов стоимость активов может упасть до 20% стартовой цены. К тому же зарегистрироваться для участия в торгах можно в день проведения аукциона.

"Процедура голландского аукциона состоит из двух основных этапов. На первом этапе происходит постепенное автоматическое понижение цены, которое длится, пока один из участников аукциона не остановит понижение, зафиксировав текущую цену. В течение второго этапа остальные участники аукциона могут предложить свою цену выше зафиксированной", - поясняет МЭРТ.

"ProZorro.Продажи" – электронная торговая система, созданная по инициативе Минэкономразвития и торговли и Transparency International Ukraine, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы "ProZorro". Реализуется при поддержке правительств Германии, Велекобритании, а также Transparency International Ukraine.

К проекту присоединились крупнейшие украинские компании и банки, а также городские советы Винницы, Краматорска, Мариуполя, Тернополя, Харькова и Львова.