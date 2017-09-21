Google приобретает часть бизнеса HTC за $1,1 млрд

Google Inc. заплатит $1,1 млрд за часть бизнеса тайваньского производителя электроники HTC Corp.

Общая капитализация HTC оценивается в $1,9 млрд. Точных оценок того, какой объем бизнеса тайваньской компании приобретает Google, не приводится.

В сообщении Google отмечается, что к компании присоединится команда HTC, помогавшая ей в разработке смартфона Pixel.

В соответствии с условиями сделки, Google также получит неисключительную лицензию на использование интеллектуальной собственности HTC.

Google привлекла HTC в качестве контрактного производителя в прошлом году для выпуска Pixel, флагманского смартфона американской компании.

"Мы инвестируем в долгосрочную перспективу", - заявил Рик Остерлох, возглавляющий подразделение Google, отвечающее за выпуск аппаратного обеспечения. - Сотрудники HTC, входящие в команду Google - удивительные люди, с которыми мы ранее близко сотрудничали при производстве линейки смартфонов Pixel, и мы предвкушаем то, что сможем сделать, будучи единой командой".

HTC, ранее входившая в число лидеров рынка смартфонов, значительно ухудшила позиции в этой сфере за последние годы. В 2011 году доля тайваньской компании на глобальном рынке смартфонов составляла 9%, она продала порядка 45 млн собственных устройств, свидетельствуют данные Counterpoint Research.

В прошлом году продажи HTC составили лишь 12,8 млн смартфонов, а рыночная доля компании упала до менее 1%. Показатели HTC не включают продажи Pixel, составившие в прошлом году порядка 1 млн единиц, отмечают в Counterpoint.

HTC сохранит за собой подразделение, выпускающее шлемы виртуальной реальности Vive, одни из наиболее популярных среди устройств этой категории, пишет газета The Wall Street Journal.

Для Google покупка HTC является вторым приобретением производителя аппаратного обеспечения. В 2012 году американская компания купила Motorola Mobility за $12,5 млрд. Эта сделка рассматривалась экспертами скорее как приобретение огромного набора патентов Motorola, и в дальнейшем Google продала компанию китайской Lenovo Group.