Судостроители ожидают от власти изменения правил игры на украинском отраслевом рынке

Украинские судостроители высказываются за изменение правил игры на отечественном отраслевом рынке, а также создание властью условий для сохранения и развития отрасли и ее экспортного потенциала.

В ходе парламентского "круглого стола" "Развитие судостроения в Украине" гендиректор Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" Василий Федин признал: в связи с отсутствием государственной политики по поддержке инвестиционно- и наукоемкой отрасли, на сегодняшний день судпром Украины практически утратил конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем отраслевом рынке.

В числе причин сложившейся ситуации в отрасли, глава SMG выделил высокую себестоимость продукции украинского судпрома: "При самой низкой зарплате, себестоимость украинской продукции самая высокая в Европе, и на порядок выше, чем в Азии", - отметил он.

По словам В.Федина, высокая себестоимость обусловлена рядом факторов, в числе которых: неконкурентная по сравнению с зарубежными рынками кредитная политика, таможенные пошлины на отраслевой импорт, высокие налоги на землю для масштабного промпроизводства.

"Ни один бизнес такого не выдержит" - сказал он, заметив: при объемах производства в 300-400 млн грн, в 2016 году SMG заплатил налог на землю в размере 48 млн грн, других сборов и налогов – на 78 млн грн. По данным В.Федина, объемы производства SMG в последние годы резко сократились: если в прежние годы это было $100 млн, то после 2014 года они упали до $15 млн, сказал он.

В свою очередь замдиректора компании "Нибулон" Владимир Клименко акцентировал: планы правительства по возрождению речного судоходства, и, в частности, по Днепру, должны учитывать, в первую очередь, интересы украинских судостроителей и судоходных компаний: "Мы категорически против, чтобы в Украину заходили любые суда под любым флагом", - подчеркнул он, уточнив: в первую очередь речь идет о судах под флагом РФ.

Вместе с тем, возможность работы на украинском рынке для европейских судоходных компаний должна обеспечиваться согласно общеевропейской практике: в рамках двусторонних договоров, с возможностью для судов с украинским флагом "зеркально" работать в европейской стране, подчеркнул В.Клименко.

При этом он выразил уверенность, что возрождение речного судоходства по Днепру во многом будет зависеть от грамотной налоговой политики властей.

"Мы должны сделать так, чтобы Днепр был свободен от налогов", - сказал он.