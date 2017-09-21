Экономика

09:59 21.09.2017

ВВП Украины растет шесть кварталов подряд - Порошенко

Экономика Украины растет уже шесть кварталов подряд, руководители предприятий, согласно опросам Национального банка Украины, фиксируют рост оптимистических ожиданий по развитию макроэкономической ситуации, заявил президент Петр Порошенко.

"ВВП растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения. Уверенности в том, что экономисты не ошибаются в положительных прогнозах, добавляют и сигналы, которые мы получаем от бизнес-среды. Опрос руководителей предприятий, который ежеквартально проводит Национальный банк, фиксируют рост оптимистических ожиданий - как по развитию макроэкономической ситуации, так и по финансовому положению самих предприятий", - сказал П.Порошенко в своем видеообращениии на открытии Украинского финансового форума, организованного инвестиционной группой ICU, в Одессе в четверг.

По словам президента, жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение налоговой нагрузки, дерегуляция, антикоррупционные меры, открытие новых внешних рынков, в том числе благодаря Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом – "все это расчистило путь к восстановлению экономики Украины".

Президент напомнил, что, согласно исследованию Европейской бизнес ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины покинул отрицательную плоскость и стал самым высоким за шесть лет, включая довоенные.

"Опрошенные этой же ассоциацией предприятия планируют в следующем году расширение производства, увеличение зарплат, создание новых рабочих мест", - сказал П.Порошенко.

Ukrainian Financial Forum проходит 21-22 сентября в Одессе. В нем принимают участие лидеры рынка Украины, международные и украинские эксперты, инвесторы и представители власти.

Организатором форума выступает инвестиционная группа ICU. Соорганизаторы - Киевская школа экономики (KSE), партнеры - Bloomberg и USAID с участием АУФТ.

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