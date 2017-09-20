Экономика

20:49 20.09.2017

Глава Минэнергоугля поручил расследовать причины невыполнения "Нафтогазом" плана передачи активов ГТС

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик поручил в 10-дневный срок расследовать причины невыполнения НАК "Нафтогаз Украины" плана действий по передаче активов и ресурсов в ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Перечень активов, материально-технических ценностей и других ресурсов согласован с Секретариатом Энергетического сообщества (СЭС) и утвержден правительством. В то же время НАК "Нафтогаз Украины" в обход этого решения внесены изменения в указанный перечень", - говорится в сообщении Минэнергоугля на странице в соцсети Фейсбук.

И.Насалик также поручил расследовать "проведение НАК собственного анбандлинга, который противоречит решения правительства и СЭС".

Ранее, 7 сентября, вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что "Нафтогаз Украины" не передал Минэнергоугля результаты инвентаризации подземных хранилищ газа (ПХГ) и сервисных филиалов "Укртрансгаза".

На сегодня между руководством "Нафтогаза" и Минэнергоугля существуют разные видения будущего оператора в части бизнесов по управлению магистральными газопроводами, ПХГ и сервисными службами, а также на объемы закупок оборудования для производственных нужд.

По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, предложение по привлечению европейского партнера к управлению ГТС Украины должно быть интересным для европейских компаний, иначе она может повторить судьбу Одесского припортового завода (ОПЗ), который неоднократно и безуспешно выставлялся на приватизацию и в настоящее время простаивает. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с долгом завода $250 млн структурам Дмитрия Фирташа.

А.Коболева считает, что транзитный и бизнес хранения газа в ПХГ должны быть разделены, поскольку европейские компании могут отпугнуть потенциальные риски, связанные с судебными исками по спорным 11 млрд куб. м газа в хранилищах от структур Д.Фирташа и Игоря Коломойского.

Кабинет министров Украины на заседании 6 сентября решил создать межведомственную группу по расследованию причин невыполнения НАК "Нафтогаз Украины" плана действий по передаче активов, материально-технических и других ресурсов к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Создание межведгруппы возложено на Минэнергоугля, в ее состав войдут представители Минэкономразвития и торговли, Министерства юстиции и Фонда госимущества.

В то же время в "Нафтогазе" заверяют, что выполнили зависящие от компании действия в рамках плана передачи активов, материально-технических и других ресурсов в "МГУ".

В частности, "Нафтогаз" направил Минэнергоугля перечень активов, достаточных для обеспечения, уже с первого дня после передачи, полной независимости оператора ГТС согласно законодательству ЕС и Украины, а также прохождения сертификации нового оператора в НКРЭКУ по согласованию с Секретариатом энергетического сообщества.

В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ". По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзитному контракту.

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