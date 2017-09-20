Украина сможет занять 40-е место в рейтинге Doing Business, если продолжит дерегуляцию - Гройсман

В случае продолжения процесса дерегуляции Украина сможет занять 40-место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного Банка Doing Business, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство за последние полгода провело ряд важных дерегуляций, мы направили в парламент четыре новых законопроекта, которые позволят Украине после их принятия и имплементации попасть в рейтинг ТОП-40 Doing Business", - сказал премьер в ходе SmartBussinesChallenge в Киеве в среду.

По его словам, правительство понимает проблемы бизнеса, путь к решению части которых лежит не в центре страны, а на местах.

Как сообщалось, согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80-е место среди 190 стран, в рейтинге Doing Business-2016 (уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году) - 81-е место среди 189 стран.