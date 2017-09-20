Кабмин увеличил господдержку для участников АТО при покупке жилья до 50%

Кабинет министров Украины увеличит до 50% размер государственной поддержки для участников АТО и внутренне перемещенных лиц при строительстве или приобретении ими жилья.

Соответствующие изменения закреплены правительственным постановлением"О внесении изменений в Порядок обеспечения граждан доступным жильем и дополнение к Порядку использования средств, предусмотренных в госбюджете для предоставления господдержки для строительства (приобретения) доступного жилья" (№193).

Документ разработан по инициативе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству во исполнение закона №1954-VIII.

Согласно ему, право на участие в программе имеют участники АТО, которые находятся на квартирном учете, не имеющие в собственности жилье или владеющие жилой площадью не более 13,65 кв. м, внутренне перемещенные лица, не имеющие в собственности жилье, находящегося на подконтрольной Украине территории.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Верховная Рада приняла в целом разработанный Минрегионом законопроект №4550 (закон №1954-VIII) о внесении изменений в ст. 4 закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно реализации государственных жилищных программ).

Документом увеличивается компенсация стоимости жилья при его приобретении участниками АТО и вынужденными переселенцами с 30 до 50%.