Заседание конкурсной комиссии по отбору независимого члена НС "Нафтогаза" не состоялось

Запланированное на среду заседание комиссии по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" не состоялось из-за отсутствия коврума, сообщил член органа Андрей Бойцун.

"Заседание номинационного комитета, запланированное на сегодня, перенесено из-за отсутствия кворума", - сказал он в ходе заседания Комитета по вопросам экономической политики.

Как сообщалось, комиссия по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре отобрала на эту должность пять кандидатов: экс-министра финансов, экс-главу представительства Morgan Stanley в Украине, главу НС "Национальный депозитарий Украины" Игоря Митюкова; генерального директора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву; экс-директора департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлию Берещенко; партнера Ernst&Young Дмитрия Литвака; экс-главу правления словацкого оператора ГТС Gaz-System S.A. Яна Чадама.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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