Экономика

16:37 20.09.2017

Украинский производитель счетчиков NIK подписал договор с британской CyanConnode на поставку оборудования и ПО на $29 млн

Украинский производитель счетчиков NIK подписал договор с британской CyanConnode на поставку оборудования и программного обеспечения (ПО) для интеллектуальных измерительных систем на сумму $29 млн, сообщила британская компания на сайте Лондонской фондовой биржи.

По ее данным, в рамках заказа в течение трех лет будет поставлено около 1 млн комплектов оборудования и ПО. В качестве оплаты за оборудование CyanConnode получит $13 млн, еще $16 млн поступит в качестве оплаты за использование ПО в течение 10 лет после инсталляции готовых изделий.

Как сообщалось, ООО "НИК" (Киев) является одним из крупнейших производителей измерительных приборов и автоматизированных систем комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭ) в Восточной Европе.

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