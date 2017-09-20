МЭРТ ввел санкции в отношении предприятий "Еврохима"

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий группы "Еврохим", а также других российских поставщиков минудобрений.

Соответствующее решение закреплено приказом МЭРТ №1383 от 19 сентября.

Санкции, в частности, введены против ООО "Агроцентр Еврохим-Липецк", "Агроцентр Еврохим-Краснодар", "Агроцентр Еврохим-Невинномысск", "Агроцентр Еврохим-Волгоград", "Агроцентр Еврохим-Орел", "Еврохим Трейдинг Рус", АО "Невинномысский Азот", АО "МХК Еврохим", "Новомосковская акционерная компания "Азот".

Кроме того, МЭРТ ввел санкции против ООО "Галактика", "Русагрохим", "Боснис", "Агрохимуниверсал", "Агроцентр-Белгород", "Агрохимцентр-Тамбов", "Рязаньагрохим", "Югагрохим", "Зарайская Сельхозхимия", "Аграрник", "Целинскагрохимсервис", "Юг-Бизнеспартнер", "Агрохимуниверсал", "Тандем", АО "Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Балттрейдхим".

Санкции в виде приостановки внешнеэкономической деятельности таких субъектов введены по представлению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

"Установлено, что указанные предприятия осуществляют поставку азотных удобрений (аммиачной селитры) на временно не подконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей вне таможенного контроля через прекращенные или запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, средства, уплаченные так называемым "ДНР" и "ЛНР" за "растаможку" минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.