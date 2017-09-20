Производитель самоспасателей DEZEGA официально открывает новый завод в Турции

Компания DEZEGA, украинский производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания, 21 сентября официально откроет новый завод в Измире (Турция), сообщила пресс-служба компании в среду.

Согласно сообщению, завод площадью 1,800 тыс. кв. м расположен в Эгейской свободной экономической зоне. Он рассчитан на производство около 120 тыс. самоспасателей и респираторов, а также сопутствующего оборудования в год.

На торжественную церемонию открытия завода приглашены, в частности, министры экономики и министр энергетики Турции, губернатор и мэр Измира, глава Эгейского индустриального парка, посол Украины в Турции, представители Госслужбы по вопросам труда и независимого профсоюза горняков.

По словам председателя совета директоров DEZEGA Антона Саковича, на турецком рынке компания уже представлена восемь лет, и строительство нового завода - логичное, экономически выверенное решение.

"Решение о создании нового производства за рубежом принято в начале 2013 года. На то время наша продукция использовалась в 30 странах мира, и логистике уделялось большое внимание. Турцию, как страну для новой производственной площадки, выбрали по ряду причин: наличие сильных местных партнеров, близость к ряду наших традиционных рынков, удобная логистика", - цитируют в пресс-службе А.Саковича.

По его словам, на сегодня продукция DEZEGA используется уже в 49 странах.

Компания в 2013 году провела глубокий анализ турецкого рынка на предмет локализации собственного производства в стране, изучила несколько потенциальных производственных площадок и остановилась на Эгейской свободной экономической зоне в Измире.

"Эта площадка за счет выгодного географического положения обеспечивает близость к нынешним и потенциальным клиентам. В регионе также есть квалифицированный технический и административный персонал", - отмечается в сообщении.

На сегодня на предприятии уже создано несколько десятков рабочих мест, планируется постепенное наращивание мощностей и увеличение количества производственных специалистов.

DEZEGA - международная компания более чем с 60-летним опытом нескольких предприятий по разработке и производству горноспасательного оборудования (в том числе Донецкий завод горноспасательной аппаратуры (ДЗГА).

Компания имеет официальные представительства в пяти регионах мира, производственные мощности в странах Азии и Европе (в том числе компания "Озон" в России и производитель сорбентов "Донсобр" в Черкассах).

В 2016 году ДЗГА получил чистую прибыль 9,58 млн грн, тогда как в 2015 году убыток составлял 11,87 млн грн., чистый доход сократился на 3% - до 82,21 млн грн.

По информации на сайте DEZEGA, завод в Донецке числился в составе холдинга до февраля 2017 года.