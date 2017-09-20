В посольстве Великобритании обеспокоены в связи с отставкой независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Посольство Великобритании в Украине выражает обеспокоенность отставкой двух членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и заявляет о препятствиях для превращения "Нафтогаза" в прибыльный государственный актив.

"Мы обеспокоены увольнением двух членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", включительно с его председателем. Мы считаем этих людей опытными независимыми профессионалами, настроенными на реформирование Нафтогаза", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в среду.

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В посольстве отмечают, что до увольнения сотрудников наблюдательный совет был эффективным, в частности, в создании ключевых комитетов, принятии решений по кадровым назначениям, создании четкой системы внутреннего контроля и разработке интегральной стратегии НАК, закладывавшей основу для будущего успеха компании и ее подразделений.

"Если Нафтогаз будет иметь надлежащую поддержку, компания может стать настоящей историей успеха Украины", - подчеркивается в заявлении.

При этом в посольстве заявляют о фактическом препятствовании для реализации потенциала и превращения "Нафтогаза" "в прибыльный стратегический государственный актив".

"В перспективе важно, чтобы процесс назначения будущих членов Наблюдательного совета был независимым и прозрачным, чтобы правительство Украины активно поддерживало процесс реформ, а Нафтогазу позволили двигаться вперед. Это отвечало бы обязательством, взятым на себя украинским правительством во время Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года", - говорится в заявлении.