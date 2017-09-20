Экономика

14:15 20.09.2017

СБУ заблокировала назначение нового главы "Укртрансгаза"

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала назначение главой ПАО "Укртрансгаза" Павла Юзефа Станчика, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System… Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.

А.Коболев добавил, что в таких условиях назначать П.Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.

"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Балчуна в "Укрзализныци", - резюмировал он.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЕБРР поддержал подавший в отставку набсовет "Нафтогаза"

Цены на газ не должны зависеть от политических факторов – Коболев

Украина сможет получить не менее $10 млрд за счет биржевой продажи миноритарного пакета "Нафтогаза Украины" при завершении реформы

ЕС предлагает посредничество в переговорах РФ и Украины о перспективах транзита газа после 2019 года

Гройсман предостерег "Нафтогаз" от злоупотребления монополизмом и анонсировал публичное обновление набсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство урегулировало вопрос блокирования мобильных номеров абонентов

Кабмин одобрил законопроект о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциях

Правительство утвердило проведение конкурса по отбору независимых членов НС "Укрзализныци"

Кабмин утвердил концепцию развития электронного управления с введением MobileID до 2018 года

Анбандлинг "Нафтогаза" позволит сохранить транзит газа через Украину после 2019 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5788.html
РЕКЛАМА