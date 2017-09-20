Правительство урегулировало вопрос блокирования мобильных номеров абонентов

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос блокирования мобильных номеров и ограничения объема телекоммуникационных услуг для мобильных абонентов.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг", правительство приняло в среду.

Проект указанного документа был ранее утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

По ее данным, работа над изменениями в указанные правила длилась с начала 2016 года в рамках постоянно действующей Рабочей группы по вопросам развития телекоммуникационных сетей, поскольку было выявлено наличие существенных проблем на рынке телекоммуникаций, требующих решения.

Так, по информации операторов мобильной связи ежемесячно фиксируется значительное количество нарушений абонентами законодательства о телекоммуникациях, а именно, несанкционированное вмешательство абонентов в работу телекоммуникационных сетей. При этом, установление личности абонента-нарушителя практически невозможно по причине анонимности получения услуг.

Между тем, в ходе мероприятий, направленных на прекращение так называемого абонентского рефайла, заключающегося в нарушении порядка маршрутизации трафика с целью минимизации расходов абонента путем получения услуг безвозмездно или по заниженным тарифам, операторы блокируют "подозрительные" номера, что приводит, в отдельных случаях, к нарушению прав абонентов.

В течение 2015 года и первого полугодия 2016 почти пятая часть обращений граждан, поступающих в НКРСИ, касалась проблемы блокировки абонентских номеров.

Как отмечает НКРСИ, анализ работы с указанными обращениями свидетельствует, что значительное количество абонентских номеров разблокируется операторами после вмешательства в ситуацию Национальной комиссии и представляется, что такие блокировки могли быть осуществлены без достаточных оснований.

Кроме этого установлено, что потребителям не предоставляется исчерпывающая информация относительно оснований блокировки, сроков и условий возобновления предоставления услуг, а отдельные положения норм действующего законодательства предоставление неоднозначно трактуются операторами рынка.

Таким образом, учитывая указанные проблемы и анализируя жалобы граждан и предложения операторов, возникла необходимость совершенствования законодательства путем внесения изменений в правила, которыми предусмотрено: установление однозначности определения терминов; обязательность доведения до абонентов оснований сокращения или прекращения услуг с указанием сроков и условий их обновления; обязательность фиксации фактов нарушения путем составления оператором соответствующего акта в бумажном или электронном виде.

Изменения также предусматривают недопустимость осуществления сокращения или прекращения предоставления услуг на основании, не предусмотренном правилами и законодательством и одновременное установление исчерпывающего перечня оснований для такого сокращения или прекращения; недопустимость дополнительных расходов со стороны абонента при восстановлении предоставления услуг; необходимость регистрации анонимного абонента при несанкционированном вмешательстве в работу телекоммуникационных сетей и рассылке потребителем спама.