Правительство утвердило проведение конкурса по отбору независимых членов НС "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины утвердил положение о принципах формирования наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" и распорядился провести конкурс по отбору четырех независимых его членов.

Соответствующее постановление, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", правительство приняло на заседании в среду, 20 сентября.

Документ был принят без обсуждения, однако перед его принятием министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян попросил доработать документ с министерством в однодневный срок, на что получил одобрение премьер-министра.

Согласно документу, заявления от желающих участвовать в конкурсе будут приниматься на протяжении 45 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса.

Всего, согласно положению наблюдательный совет состоит из семи человек, четверо из которых являются независимыми членами совета, трое – представителями государства.

В состав комиссии по конкурсному отбору членов НС "Укрзализныци", в соответствии с постановлением войдут: госсекретарь Кабмина – глава комиссии, госсекретарь Минэкономразвития – замглавы комиссии, директор департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата правительства – секретарь комиссии, директор юрдепартамента Секретариата правительства, госсекретарь Мининфраструктуры, первые заместители министров финансов и юстиции.

Как ранее сообщал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, конкурс по отбору председателя правления ПАО "Укрзализныця", а также отбору членов его наблюдательного совета должен быть объявлен до 1 октября.