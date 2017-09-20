Экономика

12:41 20.09.2017

Кабмин утвердил концепцию развития электронного управления с введением MobileID до 2018 года

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития электронного управления в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает введение системы мобильной идентификации MobileID до конца 2017 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"До конца 2018 года мы введем онлайн всего около 100 самых популярных услуг для граждан и бизнеса", - сказал глава Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко в ходе заседания.

При этом на данный момент таких услуг около 30.

Также до конца 2017 года планируется ввести систему мобильной идентификации MobileID.

Одной из задач развития электронного управления является наполнение Демографического реестра.

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