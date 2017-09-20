Анбандлинг "Нафтогаза" позволит сохранить транзит газа через Украину после 2019 года
Евросоюз намерен предпринять максимум усилий для сохранения транзитного газового маршруту через Украину после 2019 года, но ожидает от Киева прогресса в анбандлинге (unbundling – разделение по видам деятельности), заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.
"Каковы могут быть схемы продолжения транзита, в значительной мере зависит от позиции и подхода властей Украины, анбандлинга "Нафтогаза"… Для будущего энергетического сектора Украины очень важно продвигаться в вопросе анбандлинга", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, анбандлинг должен привести к большей конкурентности, принести пользу экономике и позволит увеличить функциональность энергосистемы.
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М.Шефчович указал, что очень уважаемые европейские компании с радостью были бы готовы тесно сотрудничать с украинскими партнерами НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" относительно разных механизмов транспортировки газа из России в Украину, чтобы гарантировать сохранение транзита газа после 2019 года.
"Несколько раз я предлагал, что лучшим решением спора в Стокгольмском арбитраже могут быть трехсторонние переговоры, если Украина будет в них заинтересована, чтобы найти самые удобные решения для гарантирования транзита газа на последующие периоды", – добавил вице-президент.
Он напомнил, что в начале апреля этого года НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины, и добавил, что есть и некоторые другие компании, которые были бы заинтересованы в присоединении к меморандуму.
"Ключевым элементом тут является прогресс в анбандлинге "Нафтогаза", чтобы мы могли понимать, что станет его результатом. Потом, конечно, можно будет продолжить переговоры. Я знаю, что интерес в участии в управлении ГТС Украины есть, и мы со стороны ЕК поддерживаем этот процесс, поскольку считаем, что он позволит сохранить транзит через Украину", – подчеркнул М.Шефчович.
Полностью интервью с М.Шефчовичем читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.kiev.ua