Экономика

11:55 20.09.2017

Решение об отставке независимых членов НС "Нафтогаза" является окончательным

Решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" является окончательным, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Мой телефонный разговор с каждым из них подтвердил, что это решение окончательное", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций (МФО).

А.Коболев напомнил, что "Нафтогаз" привлекал средства у МФО под очень низкую процентную ставку.

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