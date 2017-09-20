Решение об отставке независимых членов НС "Нафтогаза" является окончательным
Решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" является окончательным, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.
"Мой телефонный разговор с каждым из них подтвердил, что это решение окончательное", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.
По его словам, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций (МФО).
А.Коболев напомнил, что "Нафтогаз" привлекал средства у МФО под очень низкую процентную ставку.