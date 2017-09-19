Нефть слабо дешевеет в ожидании отчета о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок проводят волатильную сессию во вторник, демонстрируя то рост, то снижение. Инвесторы оценивают заявления представителей Ирака о готовности усилить меры по борьбе с излишком предложения на мировом рынке топлива и ждут отчета о запасах нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 кв подешевели на $0,12 (0,22%) - до $55,36 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки поднимались до $55,89 и опускались до $55,15 за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились в цене на $0,01 (0,02%) - до $49,9 за баррель.

Ирак и ряд других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи нефти еще на 1%, сказал во вторник министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби.

По его словам, страны ОПЕК+ ведут переговоры о дальнейших действиях, однако твердого решения, в том числе о дальнейшем сокращении добычи, пока нет.

Также инвесторы ждут статданных об изменении запасов топлива в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы в среду в 17:30 кв. Эксперты в среднем ожидают роста запасов нефти на 3,6 млн баррелей, а также снижения запасов бензина и дистиллятов более чем на 2 млн баррелей.

Ранее стало известно о том, что как минимум 13 американских НПЗ, включая крупнейшее в стране предприятие, оператором которого является Motiva Enterprises, намерены отложить традиционные осенние ремонтные работы, чтобы производить больше продукции, цены на которую повысились. Таким образом, США могут избежать обычного для осени периода спада спроса на нефть.